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Mısır'dan İsrail'e: Mescid-i Aksa'da ibadet yapılmasına izin ver

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Mısır'dan İsrail'e: Mescid-i Aksa'da ibadet yapılmasına izin ver

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e Mescid-i Aksa'da ibadetlerin özgürce yapılmasına izin vermesi çağrısında bulundu.

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09.05.2021 21:59:15
Mısır'dan İsrail'e: Mescid-i Aksa'da ibadet yapılmasına izin ver

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Nezih en-Neccari, İsrail'in Kahire Büyükelçisi Amira Oron ile görüştü.

Görüşmede Oron'a, Mısır'ın, İsrail makamlarının Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını kınayan ve bunlara karşı çıkan tutumu iletildi.

İsrailli Büyükelçiye, Tel Aviv yönetiminin, Mescid-i Aksa'da ibadetlerin özgür ve güvenli şekilde yapılmasına izin vermesi ve cemaati koruması gerektiği aktarıldı.

Ayrıca İslam dininin kutsal mekanlarına saygı duyulması gerektiği ifade edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan