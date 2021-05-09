Mısır'dan İsrail'e: Mescid-i Aksa'da ibadet yapılmasına izin ver

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e Mescid-i Aksa'da ibadetlerin özgürce yapılmasına izin vermesi çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Nezih en-Neccari, İsrail'in Kahire Büyükelçisi Amira Oron ile görüştü.

Görüşmede Oron'a, Mısır'ın, İsrail makamlarının Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını kınayan ve bunlara karşı çıkan tutumu iletildi.

İsrailli Büyükelçiye, Tel Aviv yönetiminin, Mescid-i Aksa'da ibadetlerin özgür ve güvenli şekilde yapılmasına izin vermesi ve cemaati koruması gerektiği aktarıldı.

Ayrıca İslam dininin kutsal mekanlarına saygı duyulması gerektiği ifade edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.