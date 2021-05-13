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Mısır'dan İsrail'e: Filistin'e saldırıları durdurun!

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrailli mevkidaşı Gabi Ashkenazi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Google News - Timeturk
13.05.2021 00:52:42
Mısır'dan İsrail'e: Filistin'e saldırıları durdurun!

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Şukri, İsrailli mevkidaşı ile Ashkenazi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Şukri, Ashkenazi'ye "İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini" vurguladı.

Mısır olarak bölgenin istikrarı için mevcut anlaşmazlıkları diplomasi ve müzakere yolu ile çözmeden yana olduklarını kaydeden Şukri, "Son gelişmeler, İsrail-Filistin barış girişimlerinin hiç beklemeden yeniden ve en kısa zamanda başlaması gerektiğini teyit ediyor." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan