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Mısır'dan Filistin’e üst düzey ziyaret

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından kabul edildi.

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24.05.2021 16:31:47
Mısır'dan Filistin’e üst düzey ziyaret

İsrail işgali altındaki Filistin'in idari başkenti sayılan Ramallah'a resmi ziyaret gerçekleştiren Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Ürdün'e ait bir helikopterle Ramallah'a geldi.

Şukri'yi taşıyan helikopter, Ramallah'taki Filistin Devlet Başkanlık Sarayı'nın avlusuna indi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, gelişinden kısa bir süre sonra Başkanlık Sarayı'nda Şukri'yi kabul etti.

Toplantıda ateşkesin kalıcı olması ve bölgede barışın yeniden tahsis edilmesi konularının görüşüldüğü bildirildi.

Şukri, bugün Filistin meselesine kalıcı siyasi çözüm bulunması konusunu görüşmek üzer Ürdün'ün başkenti Amman'da da resmi temaslarda bulunmuştu.

İsrail'in Filistin'de yaptıklarının Mısır'ın Ürdün ile iletişim içinde olmasını gerektirdiğine dikkati çeken Şukri, ateşkese riayet edilmesi için uluslararası tutumun önemli olduğunu vurgulamıştı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi de evlerinden olmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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