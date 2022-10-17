Mısır’da yeni devrim tarihini verdiler: 11/11

Mısır’da Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’ye karşı düzenlenecek yeni gösterilerinin tarihi 11/11 olarak sembolleştirilerek 11 Kasım’da gerçekleştirileceği açıklandı.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Ekonominin her geçen gün daha da kötüye gittiği Mısır'da siyasi aktivistler yeni devrim gösterilerinin tarihini belirledi. Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'ye karşı düzenlenecek yeni gösterilerinin tarihi 11/11 olarak sembolleştirilerek 11 Kasım'da gerçekleştirileceği açıklandı.

VİDEOLARLA MEYDANLARA ÇAĞRI

3 Temmuz 2013'te seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yönelik gerçekleştirilen askerî darbe sonrası özgürlüklerin giderek daraltıldığı Mısır'da kitlesel gösteri talepleri giderek artıyor. İspanya'da yaşayan muhalif Muhammed Ali ve Türkiye'de yaşayan Husam el-Ğamri, kendilerine Mısır'dan gönderilen ve gösterilere çağıran videoları paylaştı. Videolarda yüzleri görünmeyen çok sayıda Mısırlı 11 Kasım'da meydanlara inme çağrısı yapıyor.

Kitlesel gösteri için seçilen 11/11 tarihi aynı zamanda Şarm eş-Şeyh kentinde bu yıl 27'ncisi düzenlenecek Birleşmiş Milletler Çevre ve Gelişme Konferansı'na (COP) denk gelmesi… Göstericilerin 95 civarında ülkeden gelecek devlet başkanı ve yetkilisinin önünde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'yi zor durumda bırakmak istedikleri dile getiriliyor.

MUHAMMED ALİ İLK DENEMEDE BAŞARISIZ OLMUŞTU

Daha önce Sisi yönetimiyle de iş yapan Mısırlı iş insanı Muhammed Ali, 2019 yılındaki ilk kitlesel gösteri organizasyonunda başarılı olamamıştı. 20 Eylül 2019 tarihinden itibaren yayınladığı videolar ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'ye istifa çağrısında bulunarak Sisi rejimine yönelik ifşalarıyla halkı sokağa döken Muhammed Ali, ikinci denemesinde başarıya ulaşıp ulaşamayacağı ise kuşkulu…