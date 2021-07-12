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TIMETURK / DÜNYA / Mısır’da OHAL 17. kez uzatıldı

Mısır’da OHAL 17. kez uzatıldı

Mısır’da 4 yılı aşkın süredir uygulanan olağanüstü hal (OHAL) bir kez daha uzatıldı.

2 Saat Önce
2021-07-12 16:14:03
Mısır’da OHAL 17. kez uzatıldı

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Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, 17. kez uzatılan OHAL uygulaması 24 Temmuz'dan itibaren 3 ay daha yürürlükte olacak.

Mısır'ın İskenderiye ve Tanta kentlerinde Nisan 2017'de düzenlenen ve IŞİD'in üstlendiği bombalı saldırılarda 45 kişi yaşamını yitirmiş, 125 kişi yaralanmıştı.

Söz konusu saldırıların ardından Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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