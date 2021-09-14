Mısır'da kitaba sansür; okumak suç!

Mısır'da yürürlüğe giren yeni sansür uygulamasıyla Sisi rejiminin görevlileri dilediği kitabı suç unsuru sayabiliyor, kitabı sadece satan değil okuyan da cezalandırılıyor.

Mısır'da darbeden bu yana Müslüman Kardeşlerin kitapları başta olmak üzere yeni rejime tehdit olarak görülen dini kitaplara uygulanan sansürün daha sistematik hale getirileceği açıklanmıştı.

Sistematik sansürün başlatıldığı, ülkede görülmemiş bir biçimde sadece satma değil kitap okuma da resmen suç kategorisine sokuldu ve 103 milyon Mısırlı, emniyet güçlerince bu açıdan da kontrolden geçirilmeye başlandı.

Sadece satmak değil, bulundurmak ve okumak da suç kapsamında

Yeni düzenlemeye göre "sakıncalı" kitapları satmanın yanı sıra bulundurmak ve okumak da suç. Fakat hangi kitapların sakıncalı olduğu önceden açıklanmıyor.

Mısır'da polisler bir evi bastığında evin kitaplığındaki hangi kitabın sakıncalı olup suç unsuru teşkil ettiğine kendileri karar veriyor.

Çok eleştirilen kitap sansürünün elbette ilk hedefi Müslüman Kardeşler yapılanmasının kitapları. Ancak bu sınırlama Hasan el-Benna, Seyyid Kutup veya Müslüman Kardeşler'in liderlerinin kitaplarıyla kalmıyor.

Mısır'da polis ve mahkemeler dilediği dini kitabı bu cemaatle özdeşleştirip satanı ve okuyanı suçlu olarak yargılayabiliyor.

Mısır'da pek çok kitapçı uygulamanın başladığı dönemden bu yana "Müslüman Kardeşler'in kitaplarını sattığı gerekçesiyle" ceza aldı.

Halbuki bu kitapçılar zaten rejimden yana taşıdıkları endişeler nedeniyle 2013'teki darbeden bu yana Hasan el-Benna ve Seyyid Kutup'un kitaplarını satmıyorlardı. Ceza almalarına sattıkları sıradan dini ve fikri kitapların denetimcilerce Müslüman Kardeşler yapılanmasıyla ilişkilendirilmesi neden oldu.

Ülke dışındaki Sisi rejimi muhalifler ise bu uygulamaları "Sisi rejiminin zulüm ve çılgınlıkta her türlü sınırı aşması" olarak, durumu ise "Mısır'da artık kitap okumak da suç" olarak vasıfladılar.

Mepa News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.