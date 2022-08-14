Mısır'da kilisede yangın faciası: Onlarca ölü var!
Mısır'ın Giza kentindeki bir kilisede çıkan yangında en az 41 kişinin öldüğü açıklandı.
2022-08-14 13:37:03
Mısır Kıpti Kilisesi, Kahire'nin batısındaki söz konusu yangında 41 kişinin öldüğünü duyurdu.
Reuters ajansına konuşan güvenlik yetkilileri, 45 kişinin yaralandığını açıkladı.
Yangının ayin esnasında, jeneratör patlaması nedeniyle çıktığı belirtilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Yerel basındaki haberlere göre, içinde kreş bulunan kilisede hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuk olduğu değerlendiriliyor.
Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.
YORUMLAR (0)