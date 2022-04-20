Mısır'da İhvan liderine müebbet hapis cezası

Mısır'da Yargıtay, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin 2013'te Port Said'de meydana gelen şiddet olayları ile ilgili yargılandığı davada çarptırıldığı müebbet hapis cezasını (25 yıl) onadı.

Mısır resmi ajansı MENA'ya göre, Yargıtay, 2013'teki şiddet olaylarıyla ilgili Port Said Ceza Mahkemesi'nde Eylül 2020'de yeniden görülen davaya ilişkin nihai kararını açıkladı.

Yargıtay, İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin yanı sıra, Hürriyet ve Adalet Partisi Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci ile İhvan yöneticilerinden Safvet Hicazi hakkında verilen müebbet hapis cezasını da onadı.

Aynı dava ile ilgili temyiz başvurusunda bulunan 6 sanığın 15 yıl, bir sanığın da 3 yıl hapis cezasını onayan Yargıtay, 59 sanığın ise beraatine karar verdi.

Port Said Ceza Mahkemesi, Eylül 2020'de yeniden görülen davada sanıkları tekrar mahkum etmiş, sanıklar da ikinci ve son kez temyiz için başvuruda bulunmuşlardı.

Mahkeme, sanıkları Ağustos 2013'te Port Said'de meydana gelen şiddet olaylarını provoke etmek suçlamasıyla mahkum etmişti.

Yargıtay, 2021 Temmuz ayında "Hamas adına casusluk" olarak bilinen davada yargılanan ve Bedii'nin de aralarında bulunduğu 15 kişinin, 7 ila 25 yıl (müebbet) hapis cezalarını onamıştı.​​​​​​​ AA .