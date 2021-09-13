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Mısır'da 4 idam cezası daha

Mısır'da, şiddet olaylarına karıştıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 74 sanıktan 4'ü idam cezasına çarptırıldı.

53 Dakika Önce
2021-09-13 18:10:48
Mısır'da 4 idam cezası daha

El-Yevm es-Sabi' gazetesinin de aralarında olduğu Mısır basınına göre, Minya Ceza Mahkemesi, 2013'ten sonra yaşanan şiddet olaylarına karışmakla suçlanan 74 sanıktan 4'üne idam cezası verdi.

Geriye kalan 70 sanığa ise müebbet hapis de olmak üzere 10 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Söz konusu kararların, 60 gün içinde temyize taşınabileceği aktarıldı.

Mısır Cumhuriyet Başsavcılığı 2015 yılında söz konusu sanıkları, "kamu tesislerine zarar verme, polis memurlarını öldürme ve Samalut polis karakoluna zorla girmekle" suçlamıştı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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