Mısır'da 36 idam daha

Mısır'da Abdulfettah el Sisi yönetiminin 36 kişinin daha adil olmayan ve keyfi yargılamalarla idam etmeye hazırlanıldığı bildirildi.

Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan açıklamaya göre, en az 36 kişi kısa bir süre içerisinde idam edilme riskiyle karşı karşıya. Söz konusu kişilerin olağanüstü hal sürecinde oluşturulan mahkemelerde adaletsiz bir şekilde yargılandığı ifade ediliyor.

İdam edilecek kişilerin 2013 yılında Rabia Meydanı katliamı sonrasında Sisi rejiminin tutukladığı kişiler olduğu belirtiliyor. 2017 yılının Nisan ayında yürürlüğe konulan olağanüstü hal kapsamında Olağanüstü Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulmuştu.

"Bu yıl 83 kişi idam edildi"

İnsan hakları kuruluşları söz konusu mahkemelerde yargılamaların adil olmadığına, keyfi kararlar verildiğine ve Sisi rejiminin siyasi kararları doğrultusunda birçok kişinin idamına hükmedildiğine vurgu yapıyor. Kuruluşlar, Sisi'ye bu mahkemelerde verilen idam kararlarını bir an önce iptal etme çağrısında bulunuyor.

Mısır'da bu yıl şimdiye kadar en az 83 kişi idam edildi. Ülkede 2013 yılındaki askeri darbe sonrasında Sisi rejiminin on binlerce kişiyi hapsettiği, bu kişilerin işkence ve tecavüzlerle karşı karşıya kaldığı, yüzlerce kişinin de idam edildiği biliniyor.

Mepa News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.