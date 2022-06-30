Mısır'da 10 kişi daha idama mahkum edildi

Sisi rejimi, 2013'te Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrilmesinin ardından İhvan üyelerine yönelik büyük bir baskı kampanyası başlatmıştı.

Mısır mahkemesi, silahlı grupların içerisinde yer almak suçlamasıyla Müslüman Kardeşler'in (İhvan) lideri olduğu belirtilen Yahya Musa ve 9 üyesini ölüme, 50'den fazla grup üyesini de müebbet hapis cezasına mahkum etti.

Mısır'da Sisi rejimine bağlı bir yüksek ceza mahkemesi, 200'den fazla İhvan üyesini çeşitli suçlamalarla yargıladı.

Mahkeme, "anayasa ve yasaların yürürlükten kaldırılmasına girişmekle ve kamu yetkili makamlarının görevlerini yerine getirmelerini engellemekle" suçladığı Musa'yı ve diğer İhvan üyelerini ölüm cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca, "milli birliğe ve toplumsal barışı baltalama amacı güden", haklarında idam cezası verilen İhvan liderini ve üyelerini, "Mısır güvenlik güçlerine yönelik saldırıları teşvik etmek veya gerçekleştirmekten" suçlu buldu.

Öte yandan sanıklar, "kasten adam öldürmek, polis veya sivilleri öldürmeye kastetmek, şiddet kullanmak ve kamu görevlilerini tehdit etmekle" suçlandı.

Uluslararası Af Örgütü, 200'den fazla kişinin katıldığı duruşmaların adaletsiz bir şekilde yürütüldüğü ve verilen cezaların iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Sisi'nin İhvan karşıtı kampanyası

Sisi rejimi, 2013'te darbe yapıp dönemin Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrilmesinden sonra İhvan üyelerine yönelik büyük bir baskı kampanyası başlattı.

2013 darbesinden bu yana Mısır'da on binlerce kişi siyasi suçlamalarla hapsedildi ve işkence gördü.

Mısır'da çok sayıda kişi cezaevlerinde hayatını kaybederken yüzlercesi de idam edildi. Ülkede Abdulfettah el Sisi rejiminin mahkeme süreçlerinin bağımsız ve adil olmadığı ifade ediliyor.

Kaynak: Mepa News