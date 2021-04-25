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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: İsrail'in yanında bir Filistin devleti kurulmalı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in yanında bir Filistin devleti kurulmasını teşvik ettiğini söyledi.

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Google News - Timeturk
25.04.2021 08:01:36
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: İsrail'in yanında bir Filistin devleti kurulmalı

Mısır resmi haber ajansı (MENA) Sisi'nin Almanya'nın Die Welt gazetesine verdiği mülakattan bazı bölümleri yayınladı.

Filistin meselesine verdiği öneme vurgu yapan Sisi, "İsrail ile toplantılarda bir araya geldiğimizde, onlara en önemli konu Filistin meselesidir. İsrail'in daha sonra diğer konuları tartışabileceğini söylüyorum" ifadelerini kullandı.

"Elle tutulur çözümlere götürecek Filistin uzlaşısına biz destek için çalışıyoruz" diyen Sisi, İsrail devletinin yanında bir de Filistin devletinin olması durumunda bunun yalnızca Filistinliler için değil İsrail vatandaşları için de bir garanti olacağını söyledi.

"İLERLEMENİN YOLU NÜKLEER SİLAH DEĞİLDİR"

Nükleer anlaşma ve İran'ın nükleer çabalarına dair sorulan bir soruya Sisi "Nükleer silah sahibi olmak halkların güçlü olmasının ya da ilerlemeyi gerçekleştirmenin yolu değildir" şeklinde cevap verdi.

"DARBEYE KARŞI KIŞKIRTICILIK OLDUKÇA TEHLİKELİDİR"

Ülkenin iç siyasetine ilişkin Sisi, şunları dile getirdi:

"Herkes için izin verilen eleştiri, yapıcı eleştiridir, kışkırtıcı eleştiri değil. Mısır gibi, yüzde 60'ı gençlerden oluşan 100 milyonluk bir ülke olan Mısır için istikrar önemlidir. Bizler anayasal bir devlet istiyoruz. Ancak darbeye karşı kışkırtıcılık oldukça tehlikelidir ve kabul edilemez."

Ülkede siyasi görüşlerinden dolayı kimsenin hapiste olmadığını iddia eden Sisi, "Mısırlılar özgür bir iradeye sahiptir, sevmedikleri bir hükümeti kovacak güçleri vardır" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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