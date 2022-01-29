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'Mısır büyük bir hapishane hücresi'

Mısır'da yaklaşık 2.5 yıl boyunca cezaevinde tutulan Filistinli aktivist Rami Şaas serbest kaldıktan sonra açıklamalarda bulundu.

53 Dakika Önce
2022-01-29 23:00:38
'Mısır büyük bir hapishane hücresi'

Mısır'da yaklaşık 2.5 yıl boyunca cezaevinde tutulan Filistinli aktivist Rami Şaas serbest kaldıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Serbest kaldıktan sonra ülkeden ayrılarak Fransa'ya giden Şaas, ailesine ve kendisine yönelik tehditlere rağmen, Filistin meselesi için mücadele etmeye devam edeceğini söyledi.

“Terör devleti haline geliyor”

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"Mısır'ın büyük bir hapishane hücresi olduğunu" söyleyen Şaas, "ülke kelimenin tam anlamıyla bir terör devleti haline geliyor." ifadelerini kullandı.

50 yaşındaki isim, 2011 yılındaki devrim sürecinin öne çıkan isimlerinden biriydi ve İsrail'e karşı faaliyetleriyle tanınan Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar Hareketi'nin Mısır ayağının koordinatörüydü.

Şaas, 2019 yılında "bir terör örgütüne yardım ve yataklık etme" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Şaas, kendisiyle beraber cezaevinde tutulan mahkûmların çoğunun bu suçlamalarla tutulduğunu ancak bu suçlamalara dair herhangi bir delil olmadığını ifade etti.

"Sadece birkaç kelime söylüyorlar ve bu sizin içeride tutulmanıza yetiyor" şeklinde konuşan Şaas, yaklaşık 32 kişinin 23 metrekarelik bir hücrede tutulduğunu ve cezaevi koşullarının korkunç olduğunu dile getirdi.

MepaNews .

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