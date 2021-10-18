'Mısır, Bayraktar TB2 almak isteyen Afrika ülkesine karşı ABD müdahalesi istedi'

Türkiye ile Etiyopya arasında varılan Bayraktar TB2 anlaşmasının Mısır’ı öfkelendirdiğini yazan Yunan Ptisidiastima gazetesi, Kahire yönetiminin anlaşmayı durdurmak için ABD ve Batılı ülkelerden Etiyopya'ya müdahale edilmesini istediğini yazdı.

Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da gösterdiği başarılardan sonra dünyanın birçok ülkesinden Türk insansız hava araçlarına talep yağarken; Afrika ülkesi Etiyopya ile yapılan satış anlaşması ise komşusu Mısır öfkelendirdi.

Yunanistan Ptisidiastima gazetesi, Reuters'a dayandırdığı haberinde, “Afrika Kıtası'nda satışlarla ilgili haberler arttıkça ‘Afrika'nın insansız hava aracı' Türk Bayraktar TB2 olacak.

Etiyopya'nın Türkiye'den Bayraktar TB2 almak için yaptığı bir anlaşma var, ancak bu anlaşma komşusu Mısırı öfkelendirdi. Sisi yönetimindeki Mısır, bu anlaşmayı durdurmak için ABD ve Avrupa ülkelerinden Etiyopya'ya müdahale edilmesini istedi. Etiyopya'nın, Nil Nehri üzerinde inşa ettiği Hedasi Barajı yüzünden Mısır ile arasındaki ilişkiler gergin” denildi.

Reuters'ın haberine göre ise, İki Mısırlı güvenlik kaynağı, Kahire'nin ABD ve bazı Avrupa ülkelerinden Türkiye ile Etiyopya arasında varılan Bayraktar TB2 anlaşmasını dondurmaya yardım etmesini istediğini söyledi.

RUANDA DA BAYRAKTAR TB2'YE TALİP

Yunan medyasına göre, Afrika medyasında çıkan diğer bir haberde ise, Bayraktar TB2'yi satın alacak gibi görünen ikinci ülkenin ise Ruanda olduğu dikkat çekildi.

Ruanda'nın Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde faaliyet gösteren terör örgütleriyle mücadelede kullanmak için Türkiye'den 12 adet Bayraktar TB2 almak için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

Afrika'da, Türkiye'den Bayraktar satın alan ilk ülke Fas oldu. Gazetenin haberinde Nijerya'nın da Bayraktar TB2'yi satın almak için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.