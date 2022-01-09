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Mısır-ABD ortak deniz tatbikatı
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TIMETURK / DÜNYA / Mısır-ABD ortak deniz tatbikatı

Mısır-ABD ortak deniz tatbikatı

Mısır ve ABD'nin Kızıldeniz’de ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdiği bildirildi.

1 Saat Önce
2022-01-09 19:29:20
Mısır-ABD ortak deniz tatbikatı

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tatbikata, Mısır deniz kuvvetlerinden “İskenderiye” fırkateyni, ABD donanmasından da “USS Janson Dunham” ve “USS Cole” savaş gemilerinin katıldığını aktardı.

Sözcü Abdulhafiz, tatbikat kapsamında, Kızıldeniz'de havadan ve denizden gelebilecek tehditlere karşı deniz ve seyrüsefer güvenliğinin sağlanması, ticari yük gemilerinin korunması gibi birtakım manevraların gerçekleştirildiğini kaydetti.

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Abdulhafiz ayrıca tatbikatın "Mısır Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığının dost ülkelerin silahlı kuvvetleriyle eğitim seviyesini yükseltme ve karşılıklı deneyim alışverişinde bulunma planı" çerçevesinde düzenlendiğini ifade etti.

Açıklamada tatbikatın ne zaman yapıldığı ve süresine ilişkin net bilgi verilmedi.

Mısır ve Suudi Arabistan'dan ortak askeri tatbikat

Öte yandan Mısır ve Suudi Arabistan silahlı kuvvetlerinin de Suud topraklarında “Tebük-5” adlı ortak askeri tatbikat başlattığı aktarıldı.

Mısır ordusundan yapılan yazılı açıklamada, tatbikata, iki ülkeden özel askeri birimlerin katılım göstereceği kaydedildi. Açıklamada tatbikatın süresine ilişkin bilgi paylaşılmadı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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