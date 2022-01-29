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TIMETURK / DÜNYA / Minnie Mouse'un yeni kıyafetine tepki

Minnie Mouse'un yeni kıyafetine tepki

Walt Disney'in, çizgi karakteri Minnie Mouse'un kıyafeti değişti. Kırmızı elbise, yerini pantolonlu ve ceketli bir takıma bıraktı. Minnie Mouse'un yeni kıyafeti ise tepkilere neden oldu.

35 Dakika Önce
2022-01-29 16:01:05
Minnie Mouse'un yeni kıyafetine tepki

The Walt Disney'in Mickey Mouse ile birlikte hafızalara kazınan Minnie Mouse çizgi film karakterinin ikonuk kırmızı elbisesi artık değişti. Minnie Mouse artık mavi bir smokin giyiyor. Medya devinin Fransa'daki eğlence parkı Disneyland, Twitter üzerinden Minnie Mouse'un pantolonlu yeni kıyafetini tanıttı.

1928'de yaratılan ve yıllardır kırmızı-beyaz puantiyeli elbisesiyle ünlenen Minnie Mouse için değişiklik zamanının geldiğini düşünen Disney, İngiliz modacı Stella McCartney'den karakter için yeni bir kostüm tasarlamasını istedi.

McCartney de mart ayındaki "Kadınlar Tarihi Ayı" onuruna ve Disneyland Paris'in 30. yıl dönümü için söz konusu mavi puantiyeli pantolonlu takımı tasarladı. McCartney, Minnie'nin ikonik puantiyeli elbisesine getirilen yeni yorumun, karakteri yeni nesil için bir "ilerleme sembolü" haline getirdiğini söyledi.

Modacı, "Minnie'nin Disneyland Paris'te ilk pantolonunu giymesini istedim, bu yüzden ikonik kostümlerimden biri olan mavi smokini kullandım" dedi.

Minnie Mouse'un yeni tasarlanan takım elbisesi, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Kimileri yeni kıyafetin karakterle uyuşmadığını söylerkeni kimileri de smokinli Minnie Mouse'u Hillary Clinton'a benzetti. Bazı kullanıcılarsa, Minnie'nin takım elbiseli Mickey Mouse gibi göründüğünü söyledi.

ABD'li medya devi The Walt Disney, eleştiriler karşısında sessiz kalmayı tercih etti. .

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