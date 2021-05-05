DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Malatya'da korkutan deprem
Ürdün: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı barbarca
İHH’nın çağrısıyla Müslümanlar İsrail Konsolosluğu önünde toplanıyor
Fransa'da son 24 saatte 19 bin 124 Kovid-19 vakası görüldü
İHH’nın Ramazan yardımları Lübnan’da
Yardıma muhtaçların umudu İHH
Arılar koronavirüsü tespit ediyor
Bağışçıların zekat ve fitreleri gönüllerde umut oluyor
Fransa’da Burak Yılmaz şov!
Sadakataşı Nijer’e Ramazan yardımı ulaştırdı
AstraZeneca aşısı oldu; 10 gün sonra hayatını kaybetti
Dışişleri'nden İsrail'e ''Mescid-i Aksa'' tepkisi
Lille Belediyesi: Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız
Kılıçdaroğlu İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterdi
Mutfak alışverişi zabıtadan

İSTANBUL

20:15:00

İftar vakti

BURSA

20:12

04:08
20:12
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:57

03:54
19:57
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:39

03:38
19:39
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:23

03:21
19:23
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:08

03:21
19:08
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:15:00

İftar vakti

ANKARA

19:57

03:54
SAHUR
19:57
İFTAR

ERZURUM

19:23

03:21
SAHUR
19:23
İFTAR

Minnesota'daki camiye İslamofobik saldırı yapan kişiye ramazan affı

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Moorhead şehrinde geçen ay bir camiye İslamofobik saldırı düzenleyen zanlının, cami yönetimince affedildiği belirtildi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
05.05.2021 21:57:54
Minnesota'daki camiye İslamofobik saldırı yapan kişiye ramazan affı

Yerel medyada yer alan haberlerde, Moorhead Fargo İslam Merkezi yöneticilerinin, saldırıdan sonra yakalanan Benjamin Stewart Enderle hakkındaki şikayetlerini geri aldıkları ifade edildi.

İslam Merkezi Başkanı Sajid Ghauri, ramazan ayının bağışlama ayı olduğunu belirterek 22 yaşındaki Enderle'yi ve ailesini ramazandan sonra camiye davet etti.

Ghauri, “Gece karanlık yerine lütfen gündüz camiye gel ve bizimle konuş. Eminim ki birçok ortak zeminde buluşacağız. Sevgi, nefretten çok daha güçlüdür.” ifadelerini kullandı.

26 Nisan gecesi, üzerinde kamuflaj ceket ve koyu bir kar maskesi bulunan saldırgan Fargo, İslam Toplumu Merkezi'ne gelerek buranın camlarını kırmış, duvar ve kapılarına sprey boyayla İslam karşıtı nefret içerikli yazılar yazmıştı.

Olaydan iki gün sonra yakalanarak gözaltına alınan Enderle hakkında, ‘azınlıklara karşı nefret ve ön yargı' suçlamasından dava açılmıştı.

Camiye yapılan bu saldırıya, başta Moorhead Belediye Başkanı Shelly Carlson olmak üzere toplum büyük tepki gösterirken Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos da söz konusu İslamofobik saldırıyı kınadığını açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan