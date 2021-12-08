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Milyarder olan ilk uzay turistleri yola çıktı

İlk uzay turistleri, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Rus Soyuz-2.1a füzesiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı. Turistlere Rus kozmonot Aleksandr Misurkin eşlik ediyor.

50 Dakika Önce
2021-12-08 11:52:37
Milyarder olan ilk uzay turistleri yola çıktı

Japon milyarder Yusaku Maezawa ve yardımcısı Yozo Hirano, ilk uzay turistleri olarak Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden dakikalar önce fırlatıldı.

Soyuz MS-20 uzay aracı içindeki turistler Soyuz-2.1a füzesiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ulaşacak. Turistlerin yanında Rus kozmonot Aleksandr Misurkin de bulunuyor.

Kaynak: Sputnik

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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