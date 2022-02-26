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Milanovic: Sırbistan, Kosova’ya ancak su tabancalarıyla saldırabilir

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, 'Belgrad oyun oynuyor ama çok zayıflar, şu anki konumları bu şekilde. Kosova‘ya neyle saldıracaklar, su tabancalarıyla mı? Bu tür şeyler gereksiz yere gerginlik yaratır.' dedi.

9 Dakika Önce
2022-02-26 09:27:31
Milanovic: Sırbistan, Kosova’ya ancak su tabancalarıyla saldırabilir

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı konusunda sessiz kalan Sırbistan'ı eleştirdi. Milanovic, Sırbistan için AB'ye katılmak isteyip istemediğine karar verme vaktinin geldiğini söyledi.

Milanovic, “Sırbistan iki ateş arasında ne diyeceğini bilmiyor ve bu yüzden cumhurbaşkanı taktiksel olmaya çalışıyor. NATO delegasyonu başkanı da Rusya'nın kınanması gerektiğini söylüyor. Belgrad oyun oynuyor ama çok zayıflar, şu anki konumları bu şekilde. Kosova‘ya neyle saldıracaklar, su tabancalarıyla mı? Bu tür şeyler gereksiz yere gerginlik yaratır. Şimdi AB'ye katılmak isteyip istemediklerine karar verme zamanı olabilir, ancak Kosova meselesi ve diğer şeyler Vucic'i artık pragmatik olarak ifade edemeyecek bir konuma getirdi. Donbass tanınırsa, hemen hemen tüm AB ülkelerinin yaptığı gibi, Kosova'nın tanınması da meşrulaştırılmalıdır, ” dedi.

Milanovic, “Bu bizim sınırlarımızda olmayan, fakat sınırlarımızın yakınlarında gerçekleşen bir savaş. Hırvatistan tehlikede değil. Ukrayna'ya yönelik bu saldırganlığı kınamamak imkansız. Yaptrımılar şimdiye kadar en katı olanları, fakat bu yaptırımlar da Rusya'yı durduramaz. Maalesef onlar sadece yaptırım ve hiçbir işe yaramıyor. Yaptırımları destekledik çünkü başka çaremiz yok.“ dedi.

Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmemesi gerektiğini de ileri süren Milanovic, “Baltık ülkeleri ise farklı bir konu. Onların tehlikede olduklarını düşünmüyorum” diye konuştu.

Kaynak: Balkan News .

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