Midesinden çıkanları gören hayrete düştü!

Karın ağrısı nedeniyle hastaneye gitmişti. Röntgen ve tomografi sonrasında midesinden çıkanlar için doktor, “Meslek hayatımda böylesini görmedim!” dedi.

Hindistan'da karnı ağrıdığı için hastaneye giden adamın midesinden 60'dan fazla metal kaşık çıkarıldı.

Kuzey Hindistan'daki Muzaffarnagar bölgesinde yaşanan olayda, mide ağrısından duramayan adam hastaneye gitti.

Artık yeme-içme yapamayan 32 yaşındaki adamın mide ağrısının sebebini öğrenmek için doktorlar röntgen ve tomografi taraması yaptı.

Çıkan ilk sonuçlara göre bir tümörden şüphelenen doktorlar taramalar sonrasında adamın midesinde çok fazla yabancı madde olduğunu tespit etti.

Kaşık sapları çıkarıldı, doktor hayret etti

İlginç ameliyatı yapan doktor, "Ameliyatta yabancı cisimlerin çelik kaşık olduğunu fark ettik. Bu kadar çok kaşık çıkınca şok olduk. Tam 63 tane vardı. 35 yıllık meslek hayatımda gördüğüm nadir tıbbi vakalardan biriydi" dedi.

Dr. Rakesh Khurana, adamın kaşıkların kafasını kırdığını ve sadece sap kısımlarını yuttuğunu belirtti.

6 aydır metal eşya yiyor

İyileşmesi için yoğun bakımda tutulan hasta ise yaklaşık altı ay önce metal nesneleri yemeye başladığını söyledi.