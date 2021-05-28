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Microsoft, Rusya merkezli internet korsanlarının saldırılarına karşı uyarıda bulundu

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, Rusya merkezli SolarWinds adlı internet korsanlarının 150 kuruluşu hedefe aldığını açıkladı.

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28.05.2021 19:22:30
Microsoft, Rusya merkezli internet korsanlarının saldırılarına karşı uyarıda bulundu

Microsoft tarafından yapılan açıklamada, SolarWinds adlı internet korsanlarının, hükümet kurumları, düşünce kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarını hedef alan yeni bir kampanya başlattığı bildirildi.

Açıklamada, Rusya merkezli bir bilgisayar korsanlığı grubu olan Nobelium'un da dünyanın önde gelen uluslararası kalkınma ajansı USAID'in bir pazarlama hesabına erişim sağlayarak, kimlik avı başlattığı belirtildi.

Microsoft müşteri güvenliğinden sorumlu başkan yardımcısı Tom Burt, bir blog yazısında, "Bu saldırılar, Nobelium'un istihbarat toplama çabalarının bir parçası olarak dış politikaya dahil olan devlet kurumlarını hedef alma çabalarının bir devamı gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Çoğu ABD'de olmak üzere 150 kuruluşa ait 3 bin e-posta hesabının hedeflendiğini belirten Burt, hedefler arasında en az 24 ülke olduğuna ve bu ülkelerde hedeflenen kuruluşların en az dörtte birinin uluslararası kalkınma ve insan hakları konuları üzerine çalışmalar yaptığına dikkat çekti.

Ocak ayında başladığı söylenen yüksek hacimli saldırı operasyonunda dünyanın en büyük toplu e-posta gönderim hizmeti sunan şirketlerinden biri olan Constant Contact'ın hesaplarına da erişildiği ve birçok e-postanın otomatik sistemler tarafından engellenebileceği uyarısı yapıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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