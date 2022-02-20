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Miçotakis, Türkiye'yi Kamala Harris’e şikayet etti

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD Başkan Yardımcısı Harris ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin  Doğu Akdeniz'de provokasyon yaptığını söyledi.

2 Saat Önce
2022-02-20 11:23:02
Miçotakis, Türkiye'yi Kamala Harris’e şikayet etti

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris bir araya geldi.

İkili, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı kapsamında görüştü.

Kathimeri'nin Yunan hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Miçotakis, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkında Harris'e bilgi verdi.

Yunanistan Başbakanı, Türkiye'yi suçlayarak, "bölgede Türk provokasyonunun artması nedeniyle istikrarın bozulma riskine" dikkat çekti ve ABD'ye şikayette bulundu.

Öte yandan Miçotakis, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de desteklediği enerji projeleri hakkında Harris'i bilgilendirdi.

"İLİŞKİMİZ TARİHİN EN İYİ SEVİYESİNDE"

Ayrıca, iki ülke arasında savunma alanında daha yakın iş birliği ve Ukrayna meselesi de görüşmede gündeme geldi.

ABD Başkan Yardımcısı ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Kiryakos Miçotakis, "Kamala Harris ile harika bir görüş alışverişi yaptık. Yunanistan-ABD ilişkisi, uzun dostluk ve iş birliği tarihimizin en iyi seviyesinde." ifadelerini kullandı. .

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