Miçotakis: Türkiye'ye yardım ekibi göndermeye hazırız

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Bartın'daki maden faciasından dolayı Türkiye'ye taziyede bulundu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Bartın'da meydana gelen maden faciasına ilişkin olarak yayımladığı taziye mesajında Türkiye'ye yardım göndermeye hazır olduklarını bildirdi.

Miçotakis, Twitter hesabından İngilizce olarak yaptığı paylaşımında, "Türkiye'nin Bartın ilinde meydana gelen korkunç maden patlaması ve can kaybını duyunca üzüldük. Yunanistan, hayatta kalanların aranmasına yardım etmek için derhal yardım göndermeye hazır" ifadelerini kullandı.

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