DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5677 ₺

EURO

18,0646 ₺

ALTIN

981,97 ₺

BİST

3.626,96 ₺

TIMETURK / DÜNYA / Miçotakis: Türkiye'ye yardım ekibi göndermeye hazırız

Miçotakis: Türkiye'ye yardım ekibi göndermeye hazırız

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Bartın'daki maden faciasından dolayı Türkiye'ye taziyede bulundu.

3 Saat Önce
2022-10-15 13:22:01
Miçotakis: Türkiye'ye yardım ekibi göndermeye hazırız

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Bartın'da meydana gelen maden faciasına ilişkin olarak yayımladığı taziye mesajında Türkiye'ye yardım göndermeye hazır olduklarını bildirdi.

Miçotakis, Twitter hesabından İngilizce olarak yaptığı paylaşımında, "Türkiye'nin Bartın ilinde meydana gelen korkunç maden patlaması ve can kaybını duyunca üzüldük. Yunanistan, hayatta kalanların aranmasına yardım etmek için derhal yardım göndermeye hazır" ifadelerini kullandı.

.

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş