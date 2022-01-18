Miçotakis: Türkiye'ye karşı önlemler hazırladık

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, yine Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli'nin anısına düzenlenen törende konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik politikasında köklü bir değişiklik olmadığını bilmeliyiz. Bu nedenle, dostluk eli uzatarak bu iki aşamalı yaklaşımı benimsedik ve aynı zamanda Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs'a karşı saldırgan bir tutuma geri dönmesi durumunda kullanılabilecek önlemler hazırladık." dedi.

"DOĞU AKDENİZ, ENERJİ ARZINDA ANAHTAR"

Kiryakos Miçotakis ayrıca, Avrupa'nın stratejik özerkliğine duyulan ihtiyaç ve Yunanistan-Fransa stratejik iş birliğine değindi.

Greek City Times'ın haberine göre, Miçotakis, "Doğu Akdeniz'in Avrupa'nın enerji arzının anahtarı" olduğunu belirterek, şu şekilde konuştu:

"Doğu Akdeniz, Mısır'dan ihraç edilebilecek LNG formundaki doğalgaz gibi alternatif enerji kaynaklarının araştırılması açısından çok daha önemli hale geliyor. Mısır ile bizim durumumuzda olduğu gibi Afrika ile elektrik arabağlantılarını da aktif olarak teşvik ediyoruz." .