DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
2022 Rapor parası ne kadar? 2022 geçici iş göremezlik ödeneği kaç TL?
Miçotakis: Türkiye'ye karşı önlemler hazırladık
Netanyahu'dan ''savcı ile işbirliği yaptı'' iddialarına yanıt
Bayraktar'dan ''Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum'' diyen Tegmark'a yanıt
Merkez Bankası olağanüstü toplanacak
Paris'te açık havada maske takmak yeniden zorunlu
Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Listede Türkiye'den de bir çorba var
Yanardağ paniği sürüyor! Limanlar kapatıldı, balık avı yasaklandı
BAE'den İsrail'e 100 milyon dolarlık yatırım
Karamollaoğlu’ndan teşekkür listesi: Sadece bir lider listede yok!
Kayseri'de şiddetli deprem!
Vergi mükellefleri 2023 yılı sonuna kadar enflasyon düzeltmesi yapmayacak
Eğitime kar engeli; hangi illerde okullar tatil?
Türkiye ile Arnavutluk arasında 7 anlaşma imzalandı
Başsavcılık’tan ‘adli emanette uyuşturucu satıldı’ iddiasına ilişkin açıklama

TIMETURK / DÜNYA / Miçotakis: Türkiye'ye karşı önlemler hazırladık

Miçotakis: Türkiye'ye karşı önlemler hazırladık

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, yine Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.

5 Dakika Önce
2022-01-18 09:23:36
Miçotakis: Türkiye'ye karşı önlemler hazırladık

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli'nin anısına düzenlenen törende konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik politikasında köklü bir değişiklik olmadığını bilmeliyiz. Bu nedenle, dostluk eli uzatarak bu iki aşamalı yaklaşımı benimsedik ve aynı zamanda Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs'a karşı saldırgan bir tutuma geri dönmesi durumunda kullanılabilecek önlemler hazırladık." dedi.

"DOĞU AKDENİZ, ENERJİ ARZINDA ANAHTAR"

Kiryakos Miçotakis ayrıca, Avrupa'nın stratejik özerkliğine duyulan ihtiyaç ve Yunanistan-Fransa stratejik iş birliğine değindi.

Greek City Times'ın haberine göre, Miçotakis, "Doğu Akdeniz'in Avrupa'nın enerji arzının anahtarı" olduğunu belirterek, şu şekilde konuştu:

"Doğu Akdeniz, Mısır'dan ihraç edilebilecek LNG formundaki doğalgaz gibi alternatif enerji kaynaklarının araştırılması açısından çok daha önemli hale geliyor. Mısır ile bizim durumumuzda olduğu gibi Afrika ile elektrik arabağlantılarını da aktif olarak teşvik ediyoruz." .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş