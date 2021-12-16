Miçotakis: Türkiye'deki mali kriz bölgeyi istikrarsızlaştırabilir

Almanya'da yayın yapan bir gazeteye konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 'Türkiye'nin mali bir krizle karşı karşıya olmasından memnun değiliz çünkü bu durum daha geniş anlamda bölgeyi istikrarsızlaştırabilir' dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'deki ekonomik sorunların ve döviz krizinin bölgesel bir istikrarsızlık riski yarattığını söyledi.

Alman gazetesi Handelsblatt'a konuşan Miçotakis, "Türkiye'nin mali bir krizle karşı karşıya olmasından memnun değiliz çünkü bu durum daha geniş anlamda bölgeyi istikrarsızlaştırabilir" dedi.

Miçotakis söyleşide, iki komşu ülke arasında Ege'de yaşanan sorunlara da değindi. Yunanistan'ın karasularına 12 mile çıkarmasının Türkiye tarafından 'savaş sebebi' sayılmasını 'anlaşılmaz' diye niteleyen Miçotakis, bu durumun uluslararası hukuka uygun olduğu tezini savundu.

'Kaybedilen ihtişamın hayalini kuranlar biz değiliz'

Bununla birlikte Ankara'ya el de uzatan Miçotakis, "Birbirimizle muhatap olurken mantığa dayanıyoruz. Kaybedilen ihtişamın hayalini kuranlar biz değiliz. Geçmişe değil geleceğe bakalım" diye konuştu.

Yunanistan Başbakanı, Almanya'dan da Atina-Ankara hattında yaşanan sorunlarda kendilerine daha fazla destek olmalarını istedi. Berlin'e 'tarafsız' olma çağrısında bulunan Miçotakis, "Aynı Avrupa ailesine aitiz" dedi.

Kaynak: Duvar

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.