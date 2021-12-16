DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Türkiye’de ‘Yılın Deri ve Kürk Markası’ ödülü Alanya’dan Ponto MK’ya verildi
Cumhuriyet gazetesinde istifa ve görevden alma depremi sürüyor
İşte Merkez Bankası'nın faizi indirme gerekçesi
Erdoğan, 15:00'te asgari ücreti açıklayacak
Merkez Bankası faizi bir kez daha indirdi
Konut kredisi faizleri düştü mü? Ev kredisi, taşıt kredisi, ihtiyaç kredisi güncel faiz oranları
Akşener: Vatandaşların oylarıyla bu düzeni değiştireceğiz
Müge Anlı doğum günü tarihi | Müge Anlı'nın burcu ne?
Güncel banka faiz oranları | Kredi faizi düştü mü? Konut (ev) kredisi-Taşıt kredisi faizi ne kadar oldu?
10 soruda Öğretmenlik Meslek Kanunu
Diyarbakır'a doğal gaz müjdesi
İki Tekerlekli Taşıt İhracatımız Arttı
Akıncı Üssü davasında flaş gelişme
Nevşin Mengü: Dolar sizin orada da 15 TL değil mi ey New York Times!
Norveç Merkez Bankası faiz artırdı

TIMETURK / DÜNYA / Miçotakis: Türkiye'deki mali kriz bölgeyi istikrarsızlaştırabilir

Miçotakis: Türkiye'deki mali kriz bölgeyi istikrarsızlaştırabilir

Almanya'da yayın yapan bir gazeteye konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 'Türkiye'nin mali bir krizle karşı karşıya olmasından memnun değiliz çünkü bu durum daha geniş anlamda bölgeyi istikrarsızlaştırabilir' dedi.

3 Saat Önce
2021-12-16 11:38:06
Miçotakis: Türkiye'deki mali kriz bölgeyi istikrarsızlaştırabilir

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'deki ekonomik sorunların ve döviz krizinin bölgesel bir istikrarsızlık riski yarattığını söyledi.

Alman gazetesi Handelsblatt'a konuşan Miçotakis, "Türkiye'nin mali bir krizle karşı karşıya olmasından memnun değiliz çünkü bu durum daha geniş anlamda bölgeyi istikrarsızlaştırabilir" dedi.

Miçotakis söyleşide, iki komşu ülke arasında Ege'de yaşanan sorunlara da değindi. Yunanistan'ın karasularına 12 mile çıkarmasının Türkiye tarafından 'savaş sebebi' sayılmasını 'anlaşılmaz' diye niteleyen Miçotakis, bu durumun uluslararası hukuka uygun olduğu tezini savundu.

'Kaybedilen ihtişamın hayalini kuranlar biz değiliz'

Bununla birlikte Ankara'ya el de uzatan Miçotakis, "Birbirimizle muhatap olurken mantığa dayanıyoruz. Kaybedilen ihtişamın hayalini kuranlar biz değiliz. Geçmişe değil geleceğe bakalım" diye konuştu.

Yunanistan Başbakanı, Almanya'dan da Atina-Ankara hattında yaşanan sorunlarda kendilerine daha fazla destek olmalarını istedi. Berlin'e 'tarafsız' olma çağrısında bulunan Miçotakis, "Aynı Avrupa ailesine aitiz" dedi.

Kaynak: Duvar

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş