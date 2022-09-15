Miçotakis’ten Türkiye’ye: Lozan Antlaşması yüzyıllar boyunca geçerli olacak

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Lozan Antlaşması'nın 'yüzyıllar boyunca gerçerli olacağını' anlaması gerektiğini savundu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dün başkent Atina'daki Benaki Müzesi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Miçotakis, Anadolu ve Karadeniz'den gelen Rumların o dönemde Yunanistan'ın yükselişine katkı koyduklarını ve her büyük gerilemenin ardından daha büyük bir ulusal başarının gelebileceğini belirtti.

Miçotakis, "Megali İdea (Büyük Fikir) coğrafi kazanımlarla değil, geleceğimizin güçlü ve kendi kendine yeten vatanını inşa etmekle ilgili" ifadelerini kullandı.

Yunan devleti ve Eleftherios Venizelos'un milyonlarca göçmenin iskanını başarıyla gerçekleştirdiğini kaydeden Miçotakis, ayrıca Lozan Antlaşması'na ilişkin tartışmalara değindi.

Miçotakis, "O zamandan bu yana Lozan Antlaşması, komşularımızla bir arada yaşamamızı sağladı. Dahası bu Türkiye'nin Konstantinopolis, İmroz ve Bozcaada'daki Yunan unsurlarını kökünden sökerek antlaşmayı ihlal etmesine rağmen oldu. Yine de egemenlik haklarımızı sorgulayarak bu antlaşmanın altını oyuyorlar. Ayrıca Ege'nin diğer yakası, bu antlaşmanın daha yüzyıllarca yerinde kalacağını anlamalıdır. Tarih ve coğrafya, meşruiyet ve uluslararası istikrar bunu gerektirir" ifadelerini kullandı.