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Miçotakis'ten Türkiye'ye kritik ziyaret

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, 13 Mart'ta Türkiye'ye geleceği ve pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği açıklandı.

1 Saat Önce
2022-03-07 11:56:45
Miçotakis'ten Türkiye'ye kritik ziyaret

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un 9-10 Mart'taki Türkiye ziyareti sonrası Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in de 13 Mart'ta Türkiye'ye geleceği açıklandı.

Pazar günü Fener Rum Patrikhanesi'ndaki ayin sonrası Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edecek ve iki lider öğle yemeğinde bir araya gelecek.

Görüşmede iki liderin Rusya - Ukrayna krizini de ele alacağı belirtilirken, ikili ilişkilerin de görüşüleceği belirtildi.

Rusya'nın saldırısı sonra Miçotakis, Parlamento'daki konuşmasında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmem lazım. Bu işgalden sonra yeni durumu Türkiye'yle görüşmemizi gerektiriyor" ifadeleri kullanmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un 9-10 Mart'taki Türkiye'ye ziyareti de İsrail tarafından Türkiye'ye 14 yıl sonra gerçekleştirilen ilk ziyaret olması ile de önem taşıyor. .

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