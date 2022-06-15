Miçotakis'ten Türkiye'nin ''Yunan Adaları'' açıklamasına tepki

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin 'Yunan Adaları ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Yunan devlet televizyonu ERT'ye konuşan Miçotakis, "Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e gönderdiği son iki mektuptaki ifadeler absürt ve Yunanistan'ın adaları üzerindeki egemenliğini sorguluyor" dedi.

Miçotakis, "Birbirimizle görüşmeli ve konuları masaya yatırmalıyız. Anlaşamadığımız konular olacağını kabullenmeli ve sorunlarımızı çözmek için bir çerçeve belirlemeliyiz" diye konuştu.

Türkiye'nin Yunan Adaları'nın silahlanması ile ilgili söylemleri hakkında "Bu kadar absürt bir şey üzerine tartışamayız" diyen Miçotakis, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la birbirleriyle konuşmamaya devam edemeyeceklerini ifade etti. Erdoğan geçen haftalarda, "Artık benim için Miçotakis diye biri yok" demişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg salı günü Yunan basınına yaptığı açıklamalarda iki tarafa da birbirine karşı hamle yapmaktan ve gerilimi yükseltecek söylemlerde bulunmaktan kaçınma çağrısı yaptı.

Türkiye ve Yunanistan, son yıllarda Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı, Ege üzerinde hava sahası, göçmen krizi ve Kıbrıs'ın geleceği gibi konularda sık sık karşı karşıya geldi.

İki ülke arasında mevcut kriz, Erdoğan'ın Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki adalarını statüsü gerekçesiyle silahsızlandıramayacağını söylemesiyle başladı. Ankara, 1923 Lozan ve 1947 Paris Antlaşmaları'nın Yunanistan'a adaları silahsız kalmaları şartıyla verdiğini savunuyor.

Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum, şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel" demişti.

Türkiye, Ege'deki adaların silahlanmasının kendisine tehdit oluşturduğunu savunurken, Atina da bu tür söylemlerin "egemenliğine müdahale" olduğunu iddia ediyor.

Öte yandan Miçotakis'in ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmalarda isim vermeden Türkiye'ye işaret eden negatif söylemlerde bulunması, Erdoğan'ın tepkisini çekmişti.

İki ülke de geçen haftalarda Birleşmiş Milletler'e adalar ve hava sahası konusundaki duruşlarını detaylandıran mektuplar yolladı.