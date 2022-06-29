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Miçotakis'ten Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile anlaşmasına ilk yorum

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçoktais, Madrid'de gerçekleştirilen üçlü zirve ile ilgili değerlendirmede bulundu.

54 Dakika Önce
2022-06-29 13:39:23
Miçotakis'ten Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile anlaşmasına ilk yorum

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçoktais, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine yönelik vetosunu kaldıran mutabakatın imzalanmasının ardından, "Fırsatçı ve faydacı davranışlar aşıldı" dedi.

Pazartesi günü NATO zirvesi için geldiği Madrid'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Miçotakis, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan mutabakat metnini değerlendirirken, "İttifakın iyiliğine olacak şekilde sağduyu kazandı" ifadelerini kullandı.

İttifakın şu anda tamamıyla Ukrayna'nın işgaliyle mücadeleye odaklanması gerektiğini söyleyen Miçotakis, "NATO'nun şu an kendi içinde istikrarsızlık yaratacak başka bir soruna ihtiyacı yok. Tüm partnerlerimiz bunu anlıyor" dedi.

Kaynak: T24 .

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