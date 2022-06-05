Miçotakis’ten ''Türkiye'' açıklaması: Biz hiçbir zaman saldırgan taraf olmadık

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'yle tırmanan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, ilişkilerin iyileşmesinin 'Türkiye'nin tavrının değişmesine' bağlı olduğu olduğunu belirtti.

Türkiye'yle Yunanistan arasında gerilim tırmanırken Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Reuters'a konuştu.

Miçotakis, Türkiye'yle ilişkilere dair yaptığı açıklamada, “Yunanistan, karşılaştığı saldırgan tutuma, revizyonist söylemlere ve egemenlik haklarını ihlal eden eylemlere müsamaha göstermeyecektir.” dedi.

Miçotakis, ilişkilerin iyileşmesine ilişkin soruya "Tavrını değiştirmek Türkiye'ye bağlı. Biz hiçbir zaman saldırganlık anlamında sınırları zorlayan taraf olmadık" dedi.

Yunanistan Başbakanı, Reuters'a yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın Avrupa enerji krizini hafifletmedeki potansiyel rolünün öneminden bahsetti.

Doğu Akdeniz'den Yunanistan üzerinden Avrupa'ya doğal gaz aktarma olasılığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Miçotakis, tüm seçeneklerin incelenmesi gerektiğini vurguladı. Miçotakis, “İsrail, Avrupa ne çözümle giderse gitsin, kesinlikle Yunanistan'ı dahil etmek zorunda kalacak.” dedi.

Yunanistan-Türkiye gerilimi

Miçotakis geçen haftalarda ABD Kongresi'ndeki konuşmasında isim vermeden Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia ederek, "Sadece ortak stratejik öncelikleri değil, aynı zamanda ortak değerleri de paylaştığınız müttefiklerle çalışmanız önemlidir" demişti.

Erdoğan, Miçotakis'in Kongre konuşmasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kendisiyle görüşme yapmayı asla da kabul etmiyorum. Çünkü biz sözünde duracak onurlu siyasetçilerle yola gideriz. Bundan sonrasını kendisi düşünsün. Kimlerle görüşecekse, kimlere nerede nasıl üsler kurduracaksa kurdursun. Biz bize yeteriz, kendimize yeteriz. F-16'lar konusunda da herhalde ABD Miçotakis'in ağzına bakarak karar vermeyecektir." .