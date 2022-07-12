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Miçotakis'ten Erdoğan'a Bahçeli tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, MHP lideri Bahçeli'ye hediye edilen harita hakkında konuştu. Erdoğan'a seslenen Miçotakis, 'Küçük ortağının maskaralıklarına karşı konumunu belli etmeli' dedi.

2 Saat Önce
2022-07-12 09:38:02
Miçotakis'ten Erdoğan'a Bahçeli tepkisi

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ülkü Ocakları'nı ziyareti sonrasında Twitter üzerinden paylaştığı harita ile Yunanistan'ı çıldırtmıştı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, MHP lideri Bahçeli'ye hediye edilen harita hakkında konuştu. Erdoğan'a seslenen Miçotakis, "Küçük ortağının maskaralıklarına karşı konumunu belli etmeli" dedi.

Sosyal medya hesabından Bahçeli'nin de bulunduğu fotoğrafı paylaşan Miçotakis "Şu haritaya bir bakın. Girit, Rodos, Midilli, Sakız, Samos, Türkiye hepsini ele geçirmiş. Aşırılıkçıların hummalı bir rüyası mı yoksa Türkiye'nin resmi politikası mı? Başka bir provokasyon mu yoksa gerçek hedef mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük koalisyon ortağının son maskaralıklarına ilişkin konumunu belli etmeli" dedi.

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