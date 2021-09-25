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Miçotakis hükümetine eleştiri: 'Yunanistan bölgedeki en saldırgan ülke'
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Miçotakis hükümetine eleştiri: 'Yunanistan bölgedeki en saldırgan ülke'

Komünist Partisi Sözcüsü Pafilis, Yunan meclisinde yaptığı konuşmada Başbakan Miçotakis hükümetine ağır eleştirilerde bulunarak, 'Siz Amerikalıların hizmetkarlarısınız. Bölgede Yunanistan'ın en saldırgan ülke olduğunu iddia ediyorum' dedi.

2 Saat Önce
2021-09-25 14:25:36
Miçotakis hükümetine eleştiri: 'Yunanistan bölgedeki en saldırgan ülke'

Yunanistan Komünist Partisi Sözcüsü Thanasis Pafilis, Yunan meclisindeki konuşmasında Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetinin politikalarını eleştirerek, "Bölgede Yunanistan'ın en saldırgan ülke olduğunu iddia ediyorum." dedi.

Pafilis Yunan milletvekillerine seslendi ve "Yunanistan'ın barışçıl olduğunu söylemeye cesaretiniz var mı? Merak ediyorum." şeklinde konuştu.

Yunanistan'ın tüm "savaşlara'" Yeni Demokrasi, PASOK ve SİRİZA hükümetlerinin kararlarıyla katıldığını belirterek, "Hangi barışçıl politikadan bahsediyorsunuz?" değerlendirmesini yaptı.

"Siz Amerikalıların hizmetkarlarısınız"

Pafilis, Atina'yı siyasi olarak NATO'ya bağımlı olmakla suçladı.

Yunanistan'ın Suudi Arabistan'a Patriot bataryası göndermesini de eleştirdi ve "Suudi Arabistan'da Patriotların işi ne?" dedi.

Komünist Parti Sözcüsü Pafilis, "Siz Amerikalıların hizmetkarlarısınız. Halkların bölünmesine yardımcı oluyorsunuz." eleştirisinde bulundu.

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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