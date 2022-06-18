Miçotakis: Donetsk ve Mariupol'un, Girne ve Mağusa olmasına izin veremeyiz

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Kıbrıs'ta iki devletli çözümü 'tartışılmaz' bir şekilde reddettiğini dile getirdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ziyareti esnasında bir konferansa katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Miçotakis, mantıksız yaklaşımlara diyalog açmadıklarını belirterek, saldırgan tutumlara da "sarsılmaz argümanlarla" karşı çıktıklarını söyledi.

Başbakan Miçotakis, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına değinerek, "Rus işgali, herhangi bir ülkenin bir bahaneyle komşu bir ülkeyi işgal edeceği bir otoriter davranış modeli oluşturmakla tehdit ediyor" dedi.

'YEŞİL HAT BİR UTANÇ ÇİZGİSİDİR'

Kiryakos Miçotakis, Kıbrıs'a atıfta bulunarak, "Ukrayna 1974'te Kıbrıs'ın trajik deneyimini yaşıyor. Donetsk ve Mariupol'un, Girne ve Mağusa olmasına izin vermemeliyiz" diye konuştu.

Miçotakis, Kıbrıs'ta iki devletli çözümü "tartışılmaz bir şekilde reddettiğini" dile getirerek, "Bu, 21. yüzyılın gerçekliğine veya yapısına uymuyor. Yeşil hat, sonunda silinmesi gereken bir utanç çizgisidir" ifadelerini kullandı.