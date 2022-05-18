DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

15,8440 ₺

EURO

16,7064 ₺

ALTIN

922,04 ₺

BİST

2.394,83 ₺

TIMETURK / DÜNYA / Miçotakis'den ABD Kongresi'ne ''Türkiye'' uyarısı

Miçotakis'den ABD Kongresi'ne ''Türkiye'' uyarısı

ABD Kongresi'ne hitap eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'ye muhtemel silah satışlarında Doğu Akdeniz'deki durumun göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

2 Saat Önce
2022-05-18 07:11:52
Miçotakis'den ABD Kongresi'ne ''Türkiye'' uyarısı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD Kongresine hitabında, Türkiye ile ilgili bazı konularda ülkesinin iddialarını gündeme getirdi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Kongrenin ortak oturumunda Kongre üyelerine hitap ederken, ABD ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin 201. yılı onuruna Washington'da olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin, savunma, ekonomi ve ticaretle şekillendiğini anlatan Miçotakis, ABD'nin Yunan adalarındaki askeri unsurlarından övgüyle bahsetti.

"Kıbrıs Adası'nda iki devletli bir çözümü asla kabul etmeyeceklerini" ifade eden Miçotakis, isim vermeden Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia ederek, ABD Kongresinden Türkiye'ye yapılacak muhtemel silah satışlarında Doğu Akdeniz'deki durumu göz önünde bulundurmasını istedi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş