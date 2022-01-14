DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Borsa haftayı yükselişle kapattı
Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı canlı nasıl izlenir?
Beşiktaş - Gaziantep FK maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Devrilen Tunus'un eski devlet başkanı Zeynel Abidin Bin Ali'nin ses kayıtları ortaya çıktı
Bakan Kurum: HDP’nin sözcüsü, Kandil’in sözlüsü mü oldunuz?
Yalnız Kurt ne zaman yayınlanacak? Yalnız Kurt hangi kanalda saat kaçta?
Türkiye genelinde 20 bin 843 köpek kayıt altına alındı
Vucic'ten Bosna Hersek'te barış ve huzurun korunması çağrısı
Aleyna, intihar notunu ruj kalemiyle yazmış
ABD'de perakende satışlarda en büyük düşüş
Dışişleri’nden Ermenistan görüşmesi açıklaması
ABD destekli YPG/PKK’lılar Kamışlı'da parti kurdu
Miçotakis: ABD'nin desteğini çekmesi 'önemli değil'
AVAX coin nedir? AVAX coin ne amaçla kullanılır?
Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subay ve Anıtkabir komutanı görevden alındı!

TIMETURK / DÜNYA / Miçotakis: ABD'nin desteğini çekmesi 'önemli değil'

Miçotakis: ABD'nin desteğini çekmesi 'önemli değil'

Yunanistan Başkanı Kiryakos Miçotakis, ABD'nin Doğu Akdeniz Boru Hattı'ndan (EastMed) desteğini çekmesinin, Yunanistan için 'önemli olmadığını' savundu.

2 Saat Önce
2022-01-14 17:13:10
Miçotakis: ABD'nin desteğini çekmesi 'önemli değil'

ANT1 televizyon kanalına konuşan Miçotakis, ABD'nin EastMed'den desteğini çekmesine ilişkin soruyu, "Bunun çok önemli olduğunu düşünmüyorum." şeklinde yanıtladı.

EastMed'in bir yatırım projesi olduğuna işaret eden Miçotakis, projenin sürdürülebilir olup olmadığına, piyasanın karar vereceğini ileri sürdü.

Miçotakis, Mısır'dan Yunanistan'a sıvılaştırılmış doğal gaz taşınmasına ve Mısır'da güneş enerjisinden elde edilecek elektriğin Yunanistan ve Avrupa'ya satılmasına ilişkin projeleri EastMed'e alternatif olarak değerlendirdi.

Rafale tipi savaş uçaklarının Yunanistan'a ilk teslimatı gelecek hafta

Ülkenin "caydırıcı gücünü", mali imkanlar çerçevesinde sürekli artırmakla yükümlü olduğunu söyleyen Miçotakis, "İlk Rafaleler gelecek hafta ülkemize gelecek." diye konuştu.

Miçotakis, Yunan Deniz Kuvvetlerinin silahlanma programında da önemli gelişmeler olacağını belirterek konuya ilişkin duyuruların, yakın bir tarihte yapılacağını kaydetti.

Ekonomik kriz nedeniyle Silahlı Kuvvetlere yapılan yatırımların 10 yıldır aksadığını ifade eden Miçotakis, ordunun gelecek 30 yıl için güçlendirileceğini ifade etti.

"Erdoğan ile görüşebilirim"

Türkiye ile diyalog kapısının açık olduğunu söyleyen Miçotakis, "Diyalog kapısı açık ve benim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kişisel görüşme olasılığım her zaman var." dedi

Türkiye ve Yunanistan'ın komşu olduklarını vurgulayan Miçotakis, "Sonsuza kadar komşu olacağız, coğrafya bizi birlikte yaşamaya mahkum ediyor. İş birliği ya da gerilim yolunu seçmek Türkiye'nin elinde. Biz iki ihtimale de hazırız." ifadelerini kullandı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş