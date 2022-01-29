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Michael Jackson'ın kardeşi: David Bowie ikimize uyuşturucu teklif etmişti

Michael Jackson'ın erkek kardeşi Randy, daha 12 ila 15 yaşlarındayken David Bowie'nin kendilerine uyuşturucu teklif ettiğini anlattı.

39 Dakika Önce
2022-01-29 23:13:11
Michael Jackson'ın kardeşi: David Bowie ikimize uyuşturucu teklif etmişti

Michael Jackson'ın erkek kardeşi Randy, onlar küçükken bir keresinde David Bowie'nin kendilerine uyuşturucu teklif ettiğini öne sürdü. Olayın 1970'li yılların başlarında, Jackson 12 ila 15 yaşlarındayken meydana geldiğini iddia etti.

Randy, Michael Jackson'ın küçük kardeşi ve 1975'te The Jackson 5'da ağabeyi Jermaine'in yerini almıştı.

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Randy söz konusu iddiaları, Grammy ödüllü sanatçı olan kız kardeşi Janet Jackson'ın yaptığı, yakında çıkacak Janet belgeselinde ortaya attı.

Independent'in The New York Post'tan aktardığı habere göre bu olayın yaşandığı iddia edilen karşılaşma 1970'lerin başında, Jackson'ların düzenli olarak Diana Ross, Marvin Gaye ve Sammy Davis Jr. gibi yıldızları ağırladığı Los Angeles'taki evinde gerçekleşti.

“Kafayı bulmak için aldığı şeyin bir kısmını bize teklif etti”

Randy şunları söyledi:

"Yaptığımız partilerden birini hatırlıyorum, [David] Bowie gelmişti. Ve sanırım herkesten uzaklaşmak için küçük bir oda arıyordu. Michael ve ben de partiden uzaktaki odalardan birinde oturuyoruz. Bowie içeri yürüdü ve... kafayı bulmak için aldığı şeyin bir kısmını bize teklif etti. Yalnızca birbirimize baktık. 'Hayır' falan dedik. Ne olduğunu bilmiyorduk ama 'Hayır, hayır teşekkürler' der gibiydik."

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Belgesel dizinin birinci bölümünde Janet Jackson, merhum erkek kardeşi Michael'ın "domuz" ve "kesimlik domuz" gibi lakaplar takarak onun kilolarıyla alay ettiğini açıkladı.

İkinci bölümde Grammy ödüllü şarkıcı, ilk kocası James DeBarge'la "gizli bir bebeği" olduğu söylentilerini yalanlıyor.

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Çekimleri 5 yıla yayılan Janet, yıldızın kişisel hayatını inceliyor. Ayrıca 2004'teki Super Bowl'da Justin Timberlake'le gerçekleştirdiği bednam performans da dahil olmak üzere Jackson'ın müzik kariyerindeki en önemli anlardan bazılarının arşiv görüntülerini içeriyor.

Mariah Carey, Missy Elliott, Janelle Monáe, Paula Abdul ve Tyler Perry gibi diğer yıldızlar da belgesel dizisine katkıda bulundu.

Janet, 31 Ocak Pazartesi gününden itibaren Sky Documentaries ve NOW'da izlenebilecek.

NTV .

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