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Miami'de çöken binada ölü sayısı 90'a yükseldi

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinde, çöken 13 katlı binanın enkazında devam eden arama çalışmalarında çıkarılan ceset sayısı 90'a yükseldi.

2 Saat Önce
2021-07-11 21:33:59
Miami'de çöken binada ölü sayısı 90'a yükseldi

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Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, düzenlediği basın toplantısında, binanın enkazından 90 ceset çıkarıldığını, enkazda olduğu tahmin edilen 31 kişiye halen ulaşılamadığını belirtti.Cava, söz konusu 90 kişiden 71'inin kimliğinin belirlendiği bilgisini de paylaştı.

Yetkililer, arama ve kurtarma çalışmalarının 14'üncü gününde, enkazdan canlı insan bulma ihtimalinin artık kalmadığını, çalışmaların cesetleri bulmaya ve enkazı kaldırmaya yönelik sürdürüleceğini açıklamıştı.

270 DAİRELİK LÜKS BİNANIN YARISI ANİDEN ÇÖKMÜŞTÜ

Miami Beach'in kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik "Champlain Towers" adlı lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

Söz konusu binanın güvenli olmadığı gerekçesiyle geri kalan güney kısmı da 4 Temmuz'da yerel saatle 22.30'da kontrollü yıkılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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