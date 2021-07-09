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TIMETURK / DÜNYA / Miami'de çöken 13 katlı binada ölü sayısı 60'a yükseldi

Miami'de çöken 13 katlı binada ölü sayısı 60'a yükseldi

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, 24 Haziran'da yarısı çöken 13 katlı binanın enkazında devam eden arama çalışmalarında çıkarılan ceset sayısı 60'a yükseldi.

2 Saat Önce
2021-07-09 00:13:25
Miami'de çöken 13 katlı binada ölü sayısı 60'a yükseldi

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Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, düzenlediği basın toplantısında, binanın enkazında 6 kişinin daha cesedine ulaşıldığını ve toplam ölü sayısının 60'a çıktığını açıkladı.

Cava, 80 kişinin ise hala kayıp olduğunu belirterek "Enkaz altında kalan mağdurları çıkarmak ve aileler için olabildiğince hızlı şekilde bu trajediyi sonlandırmak için gece gündüz çalışıyoruz." diye konuştu.

Binanın yıkıldığı 24 Haziran'dan bu yana enkazdan canlı çıkarılan kimse olmadı.

Yetkililer, arama ve kurtarma çalışmalarının 14'üncü gününde, dün, enkazdan canlı insan bulma ihtimalinin artık kalmadığını, bundan sonra çalışmalarda kayıp kişileri bulmak ve enkazı kaldırmak için yoğunlaşacaklarını açıklamıştı.

Öte yandan, binanın çöküşüyle ilgili büyük bir jüri soruşturması başlatıldığı belirtilirken binadaki aileler tarafından Champlain Towers sahiplerine yönelik şimdiye kadar en az 6 davanın açıldığı bilgisi paylaşıldı.

270 DAİRELİK LÜKS BİNANIN YARISI ANİDEN ÇÖKMÜŞTÜ

Miami Beach'in kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik "Champlain Towers" adlı lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

Söz konusu binanın güvenli olmadığı gerekçesiyle geri kalan güney kısmı da 4 Temmuz'da yerel saatle 22.30'da kontrollü yıkılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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