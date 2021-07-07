Miami'de çöken 13 katlı binada ölü sayısı 46'ya çıktı

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, 24 Haziran'da yarısı çöken 13 katlı binanın enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarında bulunan ölü sayısı 46'ya yükseldi.

Miami-Dade İtfaiye Şefi Yardımcısı Raide Jadallah, bu sabah aile üyelerine yaptığı bilgilendirmede binanın enkazında süren çalışmalarda, 10 kişinin daha cesedine ulaşıldığını açıkladı.

Jadallah, bulunan toplam ölü sayısının 46'ya çıktığını belirterek 100 civarında kişinin ise hala kayıp olduğunu kaydetti.

Arama ve kurtarma çalışmaları 14'üncü gününe girerken, yetkililer enkazdan canlı bulma umudunun çok azaldığına işaret ederek, ailelerin trajik kayıp haberlerine hazır olmaları uyarısında bulundu.

Florida'ya yaklaşan Elsa tropikal kasırgası nedeniyle söz konusu binanın güvenli olmadığı gerekçesiyle geri kalan güney kısmı da 4 Temmuz'da yerel saatle 22.30'da kontrollü şekilde yıkılmıştı.

270 dairelik lüks binanın yarısı aniden çökmüştü

Miami Beach'ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik "Champlain" adlı lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.