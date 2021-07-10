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Miami'de çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı 86'ya yükseldi
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TIMETURK / DÜNYA / Miami'de çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı 86'ya yükseldi

Miami'de çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı 86'ya yükseldi

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, 24 Haziran'da gece yarısı çöken 13 katlı binanın enkazında devam eden arama çalışmalarında çıkarılan ceset sayısı 86'ya yükseldi.

2 Saat Önce
2021-07-10 19:27:02
Miami'de çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı 86'ya yükseldi

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Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, düzenlediği basın toplantısında, binanın enkazından çıkarılan ceset sayısının 86'ya çıktığını, 43 kişinin hala kayıp olduğunu belirtti.

Arama kurtarma çalışmalarının, sabah saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu durdurulduğunu aktaran Cava, ayrıca söz konusu 86 kişiden 62'sinin kimliğinin belirlendiği bilgisini paylaştı.

Yetkililer, arama ve kurtarma çalışmalarının 14'üncü gününde, enkazdan canlı insan bulma ihtimalinin artık kalmadığını, çalışmaların cesetleri bulmaya ve enkazı kaldırmaya yönelik sürdürüleceğini açıklamıştı.

270 dairelik lüks binanın yarısı aniden çökmüştü

Miami Beach'in kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik "Champlain Towers" adlı binanın yarısı aniden çökmüştü.

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

Söz konusu binanın güvenli olmadığı gerekçesiyle geri kalan güney kısmı da 4 Temmuz'da yerel saatle 22.30'da kontrollü yıkılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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