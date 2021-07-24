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Miami'de 97 kişinin hayatını kaybettiği çöken binada arama çalışmaları sonlandırıldı
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TIMETURK / DÜNYA / Miami'de 97 kişinin hayatını kaybettiği çöken binada arama çalışmaları sonlandırıldı

Miami'de 97 kişinin hayatını kaybettiği çöken binada arama çalışmaları sonlandırıldı

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, 24 Haziran'da gece yarısı çöken 13 katlı binanın enkazında bir aydır süren arama çalışmalarının sona erdirildiği belirtildi.

2 Saat Önce
2021-07-24 18:08:08
Miami'de 97 kişinin hayatını kaybettiği çöken binada arama çalışmaları sonlandırıldı

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Miami-Dade İtfaiye Şefi Alan Cominsky, çalışmaları tamamladıklarını açıklayarak, ekiplerin 12 saat vardiya ile yılmadan bir ay boyunca enkaz altında insan aradıklarını kaydetti ve "Bu açıkçası her açıdan zor ve yıkıcı bir durumdu." ifadesini kullandı.

Cominsky, şimdiye kadar enkaz altından 97 kişinin çıkarıldığını hatırlatarak, şu an sadece 54 yaşındaki bir kişinin kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava da arama kurtarma ekiplerine teşekkür ederek, bundan sonra Miami-Dade Polis Departmanının olay yerinde muhtemel insan kalıntıları ve özel eşyalar için incelemelerini sürdüreceğini bildirdi.

Yetkililer, arama ve kurtarma çalışmalarının ikinci haftasında, 7 Temmuz'da, enkazdan canlı insan bulma ihtimalinin artık kalmadığını, çalışmaların cesetleri bulmaya ve enkazı kaldırmaya yönelik sürdürüleceğini açıklamıştı.

Enkazdan en son 15 Temmuz'da bir kişinin cesedine ulaşılarak ölü sayısı 97 olarak kayıtlara geçmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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