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TIMETURK / DÜNYA / Metaverse çılgınlığı sürüyor: ABD'li bir çift sanal bir düğünle evlendi

Metaverse çılgınlığı sürüyor: ABD'li bir çift sanal bir düğünle evlendi

Birçok insan, son zamanlarda oldukça popüler olan Metaverse'e dahil olmaya çalışıyor. Şimdi de ABD'li bir çift, Metaverse üzerinden sanal bir düğün gerçekleştirerek evlendi.

4 Saat Önce
2021-12-11 08:00:29
Metaverse çılgınlığı sürüyor: ABD'li bir çift sanal bir düğünle evlendi

Son zamanlarda Metaverse kavramı oldukça popüler olmuş durumda. ‘İnternetin geleceği' olarak nitelendirilen bu kavram, sanal alanların birleştirilmesiyle oluşturulan kolektif bir dijital evren anlamına geliyor. Birçok teknoloji devi de gelecekte oldukça yaygın olması planlanan Metaverse'e milyarlarca dolar yatırım yapıyor ve bu konu hakkındaki hamlelerini artırıyor.

Facebook'un uğruna adını değiştirdiği Metaverse'ün yalnızca şirketler tarafından ilgi gördüğünü söylemek yanlış olur. Sizin, bizim gibi birçok insan da hızla artan Metaverse çılgınlığında yerini almaya başladı bile. Geçtiğimiz haftalarda paylaştığımız bir haberde bir kişinin ‘sanal bir yat'a 650.000 dolar gibi bir uçuk bir ücret ödediğini paylaşmıştık. Şimdi ise daha ilginç bir olayla karşı karşıyayız. ABD'de bulunan bir çift, Metaverse üzerinden düğün yaparak evlendi.

Düğün için avatarlar oluşturuldu

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eXp Reality isimli şirkette çalışan 52 yaşındaki Traci Gagnon ve 60 yaşındaki Dave Gagnon, sanal bir düğün düzenleyerek tarihe geçti. Öncelikle bu çiftin ilk tanışmasından bahsedelim. Çift bundan 6 yıl önce, çalıştıkları şirket tarafından düzenlenen sanal bir etkinlikte tanıştı. Virbela isimli sanal etkinlik düzenleyen bir platform yardımıyla tanışan Gagnon çifti, 2019 yılında da nişanlandı. Daha sonra ise COVID-19 salgını devreye girdi ve çiftin düğün planları zarar gördü.

Bunun ardından Virbela'nın sahibi olan eXp Reality'nin Başkanı Jason Gesing, ikilinin aklına Virbela üzerinden sanal bir düğün gerçekleştirme fikrini soktu. Zaten COVID-19 salgını sebebiyle düğün benzeri aktivitelerin Zoom gibi platformlardan yapıldığını görüyorduk; ancak sanal bir alan üzerinden düğün yapan ile daha önce karşılaşmamıştık.

Düğün, ‘hibrit' bir şekilde gerçekleştirildi

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Çift, 4 Eylül 2021 tarihinde birer avatar oluşturdu ve düğünlerini Virbela tarafından oluşturulan bir sanal alan üzerinden gerçekleştirdi. Düğüne katılan davetliler de Virbela programını bilgisayarına indirerek kendi avatarlarını oluşturdu ve etkinliğe katıldı. Buna ek olarak The New York Times, sanal düğünün gerçek düğünle aynı anda gerçekleştiğini, bu sayede de COVID-19 sebebiyle etkinliğe fiziksel olarak katılamayanların sanal düğüne katılabildiğini aktardı.

Gerçekleştirdikleri ‘hibrit' düğün için oldukça mutlu olduğunu belirten Traci Gagnon, herkesin düğüne katılabilmesinin harika bir olay olduğunu ifade etti ve bir de şaka yaptı: “Metaverse gelini olmanın birçok avantajı var. Bunlardan biri de avatarınızın saçının hiç bozulmaması.”

Uzmanlara göre bu tarz talepler gelecekte daha da artacak. Dijital düğünler için planlama yapan şirketin kurucusu Sandy Hammer da bu durumla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Eğer gerçekten farklı bir şey yapmak istiyorsanız, Metaverse bu istekleriniz için uygun olabilir. Hatta bu sanal alanlar sayesinde bir gün uzayda bile düğünlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.”

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METAVERSE NEDİR?

“Meta-evren”in kısaltması olan metaverse, gerçek ve sanalın bir bilim kurgu vizyonunda birleştiği ve insanların farklı cihazlar arasında hareket etmesine ve sanal bir ortamda iletişim kurmasına izin verdiği dijital bir dünya. Pratik anlamda, artırılmış ve sanal gerçeklik ürün ve hizmetlerini ifade ediyor.

Terim; insan topluluğunun avatarlar biçiminde etkileşime girebileceği, fiziksel gerçekliğe paralel bir siber uzayı belirtiyor. Konsept, yazar Neal Stephenson tarafından 1992 bilim kurgu romanı “Snow Crash”de ortaya atılmış. Paylaşılan çevrimiçi alan da fiziksel, artırılmış ve sanal gerçekliğin birleştirilmesini ifade eder. Teknoloji blog'u Verge ise, metaverse'in kısmen gelecek için bir rüya ve kısmen de halihazırda devam etmekte olan değişiklikleri kapsüllemenin bir yolu olduğunu söylüyor.

Kaynak: webtekno.com

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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