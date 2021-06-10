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Meta'nın görevden alınması talebi onaylandı

Arnavutluk Meclisi'nde yapılan oylamada 104 milletvekili Cumhurbaşkanı Meta'nın görevden alınması yönünde oy kullanırken, 7'si görevde kalması yönünde oy verdi. Meclisteki 3 milletvekili çekimser kaldı.

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10.06.2021 09:55:13
Meta'nın görevden alınması talebi onaylandı

Arnavutluk Meclisi, Cumhurbaşkanı İlir Meta'nın anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle görevden alınmasına yönelik talebi onayladı.
Mecliste yapılan oylamada 104 milletvekili Meta'nın görevden alınması yönünde oy kullanırken, 7'si görevde kalması yönünde oy verdi. Meclisteki 3 milletvekili çekimser kaldı.

Oylamadan önce Meclis Soruşturma Komisyonu'nun, Meta hakkında sunduğu raporda "Cumhurbaşkanı Meta'nın anayasayı ciddi şekilde ihlal ettiği" ifadelerine yer verildi.

Mecliste konuşan Başbakan Edi Rama, Meta'nın misyonuna "ihanet" ettiğini belirterek, "Meta, anayasayı küçük düşürdü. Arnavutluk artık Meta'yı destekleyemez." dedi.

Nihai karar 3 ay içinde verilecek

Mecliste alınan kararın Anayasa Mahkemesine sunulacağı ve Meta'nın görevden alınmasına yönelik nihai kararın 3 ay içinde verileceği vurgulandı.

Meta'nın görevden alınması halinde ise cumhurbaşkanlığı görevine Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi devam edecek.

Arnavutluk Sosyalist Partisi, Meta'nın 25 Nisan 2021 genel seçimleri öncesi ve seçim kampanyası sırasında anayasaya aykırı hareket ettiği gerekçesiyle meclise başvurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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