Meşe ağaçları karbondioksit emilimini artırmayı öğrenebiliyor

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmada, meşe ağaçlarının fotosentez oranlarını artırarak daha yüksek miktarda karbondioksit emilimi sağlayabildikleri ortaya çıktı.

İngiltere'de Birmingham Üniversitesi tarafından 10 yıldır sürdürülen araştırmanın sonucunda, yaşlı meşe ağaçlarının daha fazla karbondioksit emilimi yaparak atmosferdeki karbondioksit artışının düşmesine yardımcı oldukları görüldü.

Deney süresince Üniversite'nin Orman Araştırma Enstitüsü'ndeki tesislerde bulunan 175 yaşındaki meşe ağaçların bazıları karbondioksitle zenginleştirilmiş havaya maruz bırakıldı. Kontrol grubu olarak belirlenen diğer meşeler ise sadece atmosferik karbondioksite maruz bırakılarak verdikleri tepkiler karşılaştırıldı.

2050'DE BEKLENEN KARBONDİOKSİT SEVİYESİNE UYUM SAĞLADI

Karbondioksitle zenginleştirilmiş havada bulunan meşelerin, kontrol grubundan yüzde 37 daha fazla karbondioksit kullandıkları görüldü. 2050 yılında dünyada görülmesi beklenen seviyenin taklit edildiği ve ağaçların buna uyum sağladıkları anlaşıldı.

Yüksek karbondioksit koşulları altında, meşe ağaçlarının havadan daha fazla gazı depolayarak ve emilimi arttırarak fotosentez oranlarını arttırdıkları anlaşıldı.

Daha önce yaşlı ağaçların karbon emilim döngüsüne hapsoldukları ve fotosentez oranlarını değiştiremedikleri görülmüştü, bu yeni çalışma yaşlı ağaçların yeni numaralar öğrenebileceklerini gösterdi.

AĞAÇLARIN İKLİM DEĞİŞİMİNE TEPKİLERİNİ GÖSTERİYOR

Çalışmanın baş yazarı Anna Gardner, ‘'Topladığımız veriler, ormanların karbon tutumunu modellemek için hayati önemde ve ormanların iklim değişikliğine nasıl cevap verdiklerine dair bildiklerimizi ilerletmemizi sağlıyor '' dedi.

Çalışmanın iklim politikalarının bir adım ileriye taşınması için önemli olduğu düşünen araştırmacılar, ağaçların ne kadar süreyle fazladan karbonu tutabildiklerinin ve orman ekosistemine etkilerinin derinlemesine incelenmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.