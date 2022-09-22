Mescid-i Aksa’da tansiyon yükseldi; Şeyh Sabri’den ribat çağrısı geldi

5 Ekim’de gerçekleşecek “Kefaret Bayramı” kapsamında Mescid-i Aksa’daki tahrikler arttı. aşırı sağcı İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir, İsrail polisi eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.Mescid-i Aksa Vaizi Şeyh İkrime Sabri, cami avlularında ribatın yoğunlaştırılması çağrısında bulundu

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Filistinlilere yönelik tahrik edici eylemleriyle tanınan aşırı sağcı İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir, İsrail polisi eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya batı kapısından girdiğini söyledi.

YİNE BASKIN YİNE İHLAL

Ben-Gvir'in yanı sıra onlarca fanatik Yahudi de Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini ve baskınlarını yineledi.

Görgü tanıkları Mescid-i Aksa'nın kapısında bekleyen İsrail polisinin bu sırada Müslümanların camiye girmesini engellediğini aktardı. İsrail polisi öğle namazı öncesi Müslümanların camiye girişinin engellenmesiyle ilgili açıklama yapmadı.

MESCİD-İ AKSA VAİZİNDEN RİBAT ÇAĞRISI

Ben-Gvir'in baskınının gölgesinde İsrailli yerleşimciler daha büyük bir baskına hazırlanırken Mescid-i Aksa Vaizi Şeyh İkrime Sabri, cami avlularında ribatın (nöbet) yoğunlaştırılması çağrısında bulundu. Sabri “Mescid-i Aksa'da Ribat çağrısı, tehlikeler tehdit ettiği sürece devam eder” dedi.

Sabri, “Camiye erişimi olan herkes için camide ribatın gerekliliği çağrısında bulundu ve kim de buna gücü yetmezse, engel olduğu vakti namaz kılmalıdır ve mescidin içinde namaz kılanların sevabı da aynıdır” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki 5 Ekim'de, İsraillilerin “Kefaret Bayramı” kapsamında Mescid-i Aksa'daki tahriklerini artırması bekleniyor. .