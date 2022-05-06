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Mescid-i Aksa'da 'patlayıcı madde bulunduğu' iddiası asılsız çıktı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da iki boru içinde el yapımı patlayıcı madde bulunduğu yönündeki sosyal medyada yayılan iddiaların asılsız olduğu anlaşıldı.

4 Gün Önce
2022-05-06 07:17:10
Mescid-i Aksa'da 'patlayıcı madde bulunduğu' iddiası asılsız çıktı

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, basına yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın Hakura bölümünde yaptığı teftişin ardından "iki boru tespit ettiğini ve bomba imha uzmanı çağırdığını" aktardı.

İsrail güçlerinin incelemesinin ardından boruların boş olduğunun anlaşıldığını belirten Kisvani, yayılan haberlerin aksine kutsal mabette patlayıcı madde bulunmadığının ortaya çıktığını kaydetti.

Katar merkezli el-Cezire televizyonu, Mescid-i Aksa'da Kıble Mescidi'nde iki el yapımı patlayıcı bulunduğunu ileri sürmüştü.

Mescid-i Aksa'da artan gerilim

Öte yandan Mescid-i Aksa'da patlayıcı madde söylentilerinin, fanatik Yahudi grupların dün Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınların ardından gelmesi dikkati çekti.

İsrail polisinin eşlik ettiği yaklaşık 600 fanatik Yahudi yerleşimci, sabah saatlerinde İsrail'in kuruluş günü bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmişti.

Fanatik Yahudilerin Aksa'ya baskınını protesto eden 50 civarında Filistinli ise İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

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