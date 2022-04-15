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Mescid-i Aksa'da onlarca Filistinliyi yaralayan İsrail: Tüm inançların ibadet özgürlüğüne bağlıyız

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 'Kudüs'teki tüm inançların ibadet özgürlüğüne bağlı olduklarını' ifade ederek, sabah Mescid-i Aksa'da yaşananları 'ayaklanma' diye nitelendirdi

2 Saat Önce
2022-04-15 13:51:21
Mescid-i Aksa'da onlarca Filistinliyi yaralayan İsrail: Tüm inançların ibadet özgürlüğüne bağlıyız

İsrail Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında ifadelerine yer verilen Lapid, İsrail polisinin bu sabah Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın ve buradaki olaylara müdahalesini değerlendirdi.

Lapid, "İsrail, Kudüs'te tüm inançların ibadet özgürlüğüne bağlıdır. Amacımız, ramazan ayı boyunca barışçıl ibadeti sağlamak. Sabah Mescid-i Aksa'da yaşanan ayaklanmalar kabul edilemez, bunlar inandığımız dinlerin ruhuna aykırı." ifadelerini kullandı.

Yahudilerin Hamursuz Bayramı, Müslümanların ramazan ayı ve Hristiyanların Paskalya Bayramı'nın aynı döneme denk gelmesini "ortak değerlerin sembolü" olarak tanımlayan Lapid, "kimsenin bu süreci nefret, şiddet ve kışkırtmaya dönüştürmesine izin verilmemesi" gerektiğini ifade etti.

Lapid, ayrıca Aksa çevresinde görev yapan İsrail güçlerine desteğini açıklayarak Hamursuz Bayramı'nda "özgürlük, güvenlik, sükunet ve komşularla iyi ilişkiler için dua ettiklerini" kaydetti.

AKSA'DA OLAYLI SABAH

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan gençlerin sabah namazından sonra İsrail polisine taş atması üzerine olaylar çıkmıştı.

Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif‘te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı.

Daha sonra geri çekilen ve cemaatin içeri girmesine izin veren İsrail polisi, gençlerin yeniden taş atmaya başlaması üzerine tekrar avluya girmişti.

Cemaati darbederek dışarı çıkardıktan sonra gençlerin bulunduğu Kıble Mescidi'ne yönelen İsrail polisi zor kullanarak mescidin içine girmişti.

İsrail polisinin, Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne girdiğini ve buradaki Filistinlileri yere yatırarak gözaltına aldığını gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. .

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