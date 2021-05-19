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Meşal: Gazze'deki direniş, İsrail ordusunun imajını yok etti

Hamas'ın eski lideri Halid Meşal El-Aksa televizyonuna yaptığı açıklamada, 'Gazze'deki direniş İsrail ordusunun imajını yok etti. Direniş Kudüs ve Mescid-i Aksa için zafer kazandı' dedi.

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19.05.2021 09:00:19
Meşal: Gazze'deki direniş, İsrail ordusunun imajını yok etti

Hamas'ın eski lideri Halid Meşal, 'Gazze'deki direnişin İsrail ordusunun imajını yok ettiğini' ifade etti.

Hamas'ın şu an yurt dışı sorumluluğunu yürüten eski Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, El-Aksa televizyonuna yaptığı açıklamada, "Gazze direnişi, Kudüs ve Mescid-i Aksa için zafer kazandı" dedi.

Bugünden sonra kimsenin 'başarısızlığa uğrayan düşman üzerine bahis oynayamayacağını' ifade eden Meşal, şunları kaydetti: "Gazze'deki direniş siyonist ordunun imajını yok etti. Gazze ve Kudüs'teki halkımız intifada ruhunu yeniden canlandırdı ve Gazze, Kudüs zaferiyle imkansızı mümkün kıldı."

Batı Şeria ve İsrail topraklarında isyanların devam etmesi gerektiğini söyleyen Meşal, bunun mümkün ve gerekli olduğunu vurguladı.

İsrail'in başarısız olduğunu ve Gazze'deki hedeflerine ulaşamadığını kaydeden Meşal, İsrail'in Gazze'deki direniş karşısında başarısızlığa uğramasının ardından bir 'galibiyet imajı' arayışında olduğunu ifade etti.

Gazze Şeridi'ndeki grupların, haftalarca ve aylarca sürecek bir savaşa karşı kendisini hazırladığını aktaran Meşal, buna rağmen İsrail'in dayanamayarak savaşı durduracağını öne sürdü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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