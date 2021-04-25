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Meşal'den İsrail'in Kudüs'teki saldırılarına karşı direniş çağrısı

Hamas'ın eski Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ü Yahudileştirmeye çalıştığını belirterek tüm Filistinlileri buna karşı koymaya çağırdı.

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25.04.2021 20:22:23
Meşal'den İsrail'in Kudüs'teki saldırılarına karşı direniş çağrısı

Halid Meşal, Hamas'a ait El-Aksa televizyonuna verdiği röportajda, Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin günlerdir maruz kaldığı saldırılarla ilgili değerlendirmede bulundu.

"Düşmanla büyük bir savaş içindeyiz. Bu, Kudüs'ü Yahudileştirme ve Mescid-i Aksa'yı zamansal ve mekânsal olarak bölme savaşıdır." diyen Meşal, bunun sadece Kudüs halkının değil tüm Filistinlilerin ve direniş gruplarının savaşı olduğunu vurguladı.

'Sorunun kaynağı İsrail'

Meşal, İsrail'in bölgedeki sorunun kaynağı olduğunu ve asla çözümün bir parçası olamayacağını ifade etti.

Filistin'de 22 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan seçimlerle ilgili de konuşan Meşal, seçimlerin Kudüs dahil tüm Filistin topraklarında yapılmasını istediklerini dile getirdi.

Seçimlerin ertelenmesi ya da iptal edilmesinin hiçbir gerekçesi olmadığını kaydeden Meşal, Filistin'e dost çevreler ile ülkeleri devreye sokarak seçimlerin Kudüs'te de yapılması konusunda İsrail'e baskı uygulanabileceğini ve sorunun bu şekilde çözülebileceğini sözlerine ekledi.

İsrail polisi ramazan ayının başlamasıyla işgal altındaki Doğu Kudüs'te Eski Şehir'in Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, ramazanın ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanıyor, İsrail polisi de onlara müdahale ediyor.

İsrail polisinin, Doğu Kudüs'te teravih namazı sonrası Filistinlilere ses bombaları ve TOMA'larla müdahalesinde şu ana kadar en az 130 Filistinli yaralandı, 100'den fazla Filistinli de gözaltına alındı.

Filistin yönetimi, milletvekili ve devlet başkanlığı seçimlerinin Doğu Kudüs'ü de kapsaması yönünde ısrarını sürdürürken İsrail tarafı, Filistin'den 23 Mart'ta yapılan İsrail seçimlerine kadar beklemelerini istemişti. Ancak seçim sonuçları açıklanmasına rağmen İsrail'den hala Kudüs'teki seçimlere ilişkin olumlu ya da olumsuz bir yanıt gelmiyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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