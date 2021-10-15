Merzuki: Said'i Tunus'un meşru Cumhurbaşkanı olarak görmüyorum

Tunus eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, anayasaya uymayan Cumhurbaşkanı Kays Said’in meşruiyetini tanımadığını, bu yüzden verilen kararlarla ilgilenmediğini söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in "ülkenin çıkarlarını hedef alan kişilerin" diplomatik pasaportlarının iptal edilmesine yönelik açıklamasının ardından eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, açıklamada bulundu.

Merzuki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kays Said'i Tunus'un meşru Cumhurbaşkanı olarak görmediğim için alınan kararlarla ilgilenmiyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz'da yayımladığı olağanüstü kararların ardından süreci "anayasal darbe" olarak değerlendirdiğini belirten Merzuki, "Darbe ile meşruiyetini kaybeden iktidarın atadığı hükümetin de meşruiyeti yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Anayasanın açıkça ihlal edildiğine dikkat çeken Merzuki, "Bu yasa dışı otorite tarafından verilen kararları tanımıyorum." ifadelerini yer verdi.

Tunus Cumhurbaşkanlığında bugün düzenlenen ilk kabine toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Said, yurt dışında Tunus'a komplo kuranların devletin iç ve dış güvenliğini hedef aldığını, bu kişilerin diplomatik pasaport taşımaya haklarının olmadığını söylemişti.

Tunus Diplomatlar Sendikasından 9 Ekim'de yapılan açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki'nin "yabancı bir ülkenin yetkililerini ülkesine karşı cezai önlemler almaya davet ettiği" öne sürülmüştü.

Sendika, Merzuki'nin diplomatik pasaportunun iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Suçlamaları reddeden Merzuki ise yaptığı açıklamada ülkesinin aleyhine çalışmadığını, 25 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü kararlarını darbe olarak gördüğünü ve buna karşı çıktığı için hedef alındığını söylemişti.

- Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin anayasaya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini genişleten kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulunun görüşünü aldıktan sonra cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinleri" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclise değil Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu oldu. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayabiliyor, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyebiliyor.

Tunus'ta Başbakan Necla Buden Ramazan tarafından 11 Ekim'de oluşturulan yeni hükümet, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan yemin töreninin ardından göreve başladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.